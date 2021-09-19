Стали известны сроки открытия десяти станций БКЛ метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена столицы. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

По словам градоначальника, запуск участка БКЛ намечен на ноябрь.

«Скорее всего, начало ноября, в ноябре месяце, может быть, чуть раньше», — заявил градоначальник.

Речь идет о таких станциях, как «Зюзино», «Каховская», «Воронцовская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Новаторская», «Давыдково», «Кунцевская», «Аминьевская» и «Терехово».

Собянин отметил, что ранее никогда такое количество станций одновременно в метро не запускали.

По словам Собянина, после запуска данных станций надо будет закончить работу над третью масштаба БКЛ. Планируется, что это случится уже в следующем году. Мэр при этом допустил, что часть проекта будет перенесена на первый квартал 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице ежегодно открывают от семи до девяти новых станций.

В городе реализуют проект Большой кольцевой линии метрополитена. Он предполагает строительство 31 станции. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года.