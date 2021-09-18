Текущий сентябрь в Москве назвали самым холодным с начала века

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что текущий сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в этом веке.

«Ранее в столице средняя месячная температура лишь дважды была ниже нормы — в 2000 и 2013 году, на 0,9 и 1°C соответственно. Однако по состоянию на 16 сентября, отрицательная аномалия уже составляет 1,2°C, с 21 по 23 сентября будет на 4-5°C ниже нормы», — рассказал он URA.RU.

Синоптик уточнил, что общее отхождение от нормы в сентябре будет составлять 2-3°C.

В Москве ожидается дождь, сильный ветер, дневная температура будет +5-7°C, однако ощущаться будет как при 0°C.

По словам заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александра Кислова, причиной холодов стал приток воздуха с Карского моря.

Ранее москвичей предупредили о новой волне похолодания.