В Общественной палате за первый день выборов выявили около 7 тыс. фейков

За первый день голосования было зафиксировано около 7 тыс. ложных сообщений о выборах в Госдуму, они сразу же опровергались. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) координационного совета при Общественной палаты РФ (ОП) по контролю за голосованием Александр Малькевич, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что киберволонтеры «за период с января по сентябрь выявили 5 тыс. фейков о выборах», а дальше, по его словам, начался «форменный кошмар».

«За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день», — подчеркнул Малькевич.

При помощи видеонаблюдения и работы журналистов подобные сообщения «купировались на взлете».

По данным ОП РФ лидерами по числу так называемых вбросов и ложных сообщений являются Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск. При этом, подобная информация не имеет ничего общего с действительностью.

«Авторы таких сообщений берут настоящие фотографии, но используют ложный контекст. К примеру, фото урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ, выдавалось за случай «избирательной карусели», — сказал Малькевич.

Он отметил, что фейки распространяются с недавно созданных интернет-аккаунтов.

Председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в свою очередь сообщил, что большое количество ложной информации связано с Крымом и Севастополем, при этом такие сообщения абсолютно безграмотны и не соответствуют реальной ситуации.

На распространение фейков, по мнению Малькевича, тратятся большие средства, при этом «многие сделаны по принципу тяп-ляп». Он предположил, что после выборов эта ложная информация будет использована западными СМИ.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Государственную думу в Москве с учетом онлайн-голосования на 08.00 мск 18 сентября превысила 23%.

В России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.