В афганском Нангархаре пострадали 18 человек во время взрыва

В результате взрыва в афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар пострадали по меньшей мере 18 человек, три человека погибли. Об этом сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник.

При этом управление информации и культуры провинции заявило, что при происшествии никто не пострадал, указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что в Кабуле произошли два взрыва. Первый — в районе Даште-Барчи, второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района. Позднее стало известно, что два человека пострадали в результате происшествия.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы (организация запрещена в России) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.