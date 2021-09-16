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В Монголии от COVID-19 умерли два бобра

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В Монголии зарегистрированы первые случаи гибели животных от коронавируса нового типа, передает агентство «Синьхуа», ссылаясь на эксперта Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурена Тувшинбаяра.

По его словам, два бобра скончались в прошлом месяце в стране при загадочных обстоятельствах.

Как сообщил эксперт, результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти послужил COVID-19.

Погибшие животные содержались в центре разведения бобров при Управлении окружающей среды столицы государства Улан-Батора. Еще у семи бобров в этом центре тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. У них были зафиксированы симптомы «дельта»-штамма COVID-19, включая кашель, выделения из носа и глаз. Все заболевшие бобры получили медицинскую помощь, они выздоровели.

Ранее ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу.

До этого глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутника V» для животных.

31 марта стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарат получил название «Карнивак-Ков». Отпускная цена вакцины со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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