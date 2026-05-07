Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

Медведев заявил о провале «анти-СВО», провозглашенной Евросоюзом

Медведев: ни одна из целей «еэсовской анти-СВО» не достигнута
РИА Новости

Ни одна из целей «анти-СВО», провозглашенной странами Евросоюза, не достигнута. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.

«Ни одна из целей еэсовской «анти-СВО», в которой ФРГ де-факто стремится играть первую скрипку, не достигнута», — заявил политик.

По его словам, перед ФРГ на горизонте маячит геополитическое поражение на Украине. Медведев считает, что в связи с этим Берлин пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза, чтобы хоть как-то отбить «неудачные» геополитические инвестиции.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Министр отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. По его словам, подобные планы у ФРГ возникли на фоне якобы угроз со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти планы, призвал ФРГ не скатываться туда, где страна оказывалась несколько раз в истории.

Ранее Медведев назвал единственный способ предотвратить «большую бойню» в Европе.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!