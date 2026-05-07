Медведев: ни одна из целей «еэсовской анти-СВО» не достигнута

Ни одна из целей «анти-СВО», провозглашенной странами Евросоюза, не достигнута. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.

«Ни одна из целей еэсовской «анти-СВО», в которой ФРГ де-факто стремится играть первую скрипку, не достигнута», — заявил политик.

По его словам, перед ФРГ на горизонте маячит геополитическое поражение на Украине. Медведев считает, что в связи с этим Берлин пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза, чтобы хоть как-то отбить «неудачные» геополитические инвестиции.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая должна превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе. Министр отметил, что вместе с резервистами численность вооруженных сил Германии должна вырасти как минимум до 460 тысяч человек. По его словам, подобные планы у ФРГ возникли на фоне якобы угроз со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти планы, призвал ФРГ не скатываться туда, где страна оказывалась несколько раз в истории.

