В Роскачестве напомнили о правилах приготовления шашлыка на участке

Мангал или грильницу на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам в специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с RT эксперты Роскачества.

К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре – только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 м от него не было никаких горючих материалов или сухой травы.

Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. По действующим нормам, зона барбекю должна быть удалена от дома не менее, чем на 5 м, между ней и другими постройками не должно быть никаких объектов, мусора.

