Отложен запуск чартерных рейсов между Россией и Малайзией

Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Запуск чартерных авиарейсов из России в Малайзию отменен из-за отсутствия заказчика в туротрасли. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

«Запуск чартерной полетной программы перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли», — заявили в ведомстве.

Планировалось, что рейсы в Малайзию будет выполнять российская авиакомпания Red Wings. По информации Минтранса, авиакомпания находится в процессе переговоров с туроператорами для определения цены туров.

Вместе с этим ведется финализация работы по аккредитации Red Wings в авиавластях Малайзии, добавили в ведомстве.

В марте заместитель главы Управления развития Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин сообщал, что авиарейсы между Россией и малайзийским островом Лангкави планируется запустить в 2026 году. По его словам, после запуска полетов ежегодно страну будут посещать до 50 тысяч туристов из России.

Ранее сообщалось, что Малайзия рассматривает возможность покупки российской нефти.

 
