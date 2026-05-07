Врач предупредил россиян о риске фотодерматита весной

Весной солнце становится намного агрессивнее, на фоне чего возрастает риск фотодерматита – это состояние, которое характеризуется зудом, появлением красных пятен на коже и отеком век. Многие уходовые средства повышают опасность, делая кожу более чувствительной, предупредил в беседе с с RT аллерголог Скандинавского центра здоровья Даниил Щепеляев.

«Часто к фотодерматиту присоединяется второй фактор — вещества, которые повышают чувствительность кожи к свету. Их называют фотосенсибилизаторами», — пояснил врач.

По его словам, к таким веществам относятся, например, тетрациклиновые антибиотики, противовоспалительные таблетки ретиноиды, духи и кремы с цитрусовыми эфирными маслами и зверобоем.

Чтобы снизить риск реакции важно за 20 минут до выхода из дома наносить на кожу солнцезащитный крем. Также следует помнить, что его действие ограничено – обновлять крем необходимо каждые два часа.

Особенно важно позаботиться о глазах и веках, для этого Щепеляев порекомендовал носить очки с маркировкой UV400, которые не позволяют УФ-излучению бить по сетчатке. Также можно носить кепки с длинными козырьками, широкополые шляпы.

Если сыпь проявляется на коже после каждого выхода на улицу, то важно записаться на прием к аллергологу или дерматологу. Насторожить должны появляющиеся и лопающиеся на коже пузырьки, болевые ощущения, повышение температуры до 37,5 °C, появление отека на глазах. Если подобные симптомы наблюдаются дольше недели – без помощи врача не обойтись, подчеркнул специалист.

Обычно при фотодерматите назначаются антигистамины, гормональные мази. Важно не заниматься самолечением, не пытаться прижечь сыпь, в том числе спиртовыми растворами, не пользоваться народными средствами – это только усугубит состояние, заключил врач.

