Сибиряк расчленил собутыльника, упаковал части тела в сумку и скинул в реку

В Ачинске мужчина убил нового знакомого, а затем расчленил его тело, упаковал в сумку и выбросил в реку. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2025 года, когда подозреваемый познакомился с потерпевшим на улице и пригласил его к себе домой для совместного распития алкоголя. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры ударил гостя. Через несколько часов тот скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело, сложил его фрагменты в сумку и вывез к берегу реки Чулым, где выбросил в воду. 30 апреля в окрестностях деревни Старая Еловка нашли сумку с останками неизвестного, которые были идентифицированы в ходе экспертизы. Личность погибшего совпала с данными пропавшего осенью 58-летнего жителя Ачинского района.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый, 45-летний житель Ачинска, признал вину на допросе и рассказал об обстоятельствах случившегося при проверке показаний на месте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

