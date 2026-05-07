Названа минимальная сумма больничного в июне

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903,10 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873,97 рубля в день, а в июне, где 30 дней, она будет выше — 903,10 рубля, уточнил экономист.

«Рост размера минимального размера пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 рублей до 27 093 рублей. Если больничный в минимальном размере оформлен на 10 дней, то в мае выплата составляла бы 8739,7 рубля, а в июне — 9031 рубль. Разница между месяцами составит 291,3 рубля, или 3,33%. По сравнению с июнем 2025 года выплата за 10 дней болезни увеличится на 1551 рубль», — отметил Балынин.

Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России.

При этом сумма, которую человек получит на руки, будет ниже начисленной — пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ, поэтому выплата поступает уже за вычетом налога, заключил Балынин.

