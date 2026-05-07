Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Названа минимальная сумма больничного в июне

Экономист Балынин: минимальная сумма больничного в июне будет 903 рубля в день
Shutterstock

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903,10 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873,97 рубля в день, а в июне, где 30 дней, она будет выше — 903,10 рубля, уточнил экономист.

«Рост размера минимального размера пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7%: с 22 440 рублей до 27 093 рублей. Если больничный в минимальном размере оформлен на 10 дней, то в мае выплата составляла бы 8739,7 рубля, а в июне — 9031 рубль. Разница между месяцами составит 291,3 рубля, или 3,33%. По сравнению с июнем 2025 года выплата за 10 дней болезни увеличится на 1551 рубль», — отметил Балынин.

Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России.
При этом сумма, которую человек получит на руки, будет ниже начисленной — пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ, поэтому выплата поступает уже за вычетом налога, заключил Балынин.

Ранее сообщалось, что часто болеющим россиянам начнут выдавать больничные по новым правилам.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!