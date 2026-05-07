В Госдуме предупредили о риске подорожания мебели в России из-за новых пошлин

Депутат Миронов: пошлина на иностранную мебель ударит по россиянам
Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» подверг критике идею введения заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. По его мнению, эта мера ударит по россиянам, а поддерживать отечественных производителей надо доступными кредитами.

«Как только в какой-то отрасли промышленности начинаются проблемы, в правительстве сразу пытаются прибегнуть к надежному, по их мнению, средству — повысить тарифы и ограничить импорт. Для поддержки российских производителей это может дать небольшой и кратковременный эффект. Но главных проблем это не решает. А они, к сожалению, хорошо известны — дорогие кредиты, высокие издержки, в том числе из-за тарифов естественных монополий, и слабая конкуренция на внутреннем рынке, что тормозит развитие всей отрасли», — сказал Миронов.

По мнению парламентария, в случае введения заградительных пошлин из недружественных стран резко усилится серый импорт, что повлечет рост цен на импортную мебель, а затем и на российскую. Тем более что для ее производства используются иностранная фурнитура, сырье и станки, напомнил политик.

«Поддержку отечественных производителей надо начинать не с создания тепличных условий, а с хорошего «питания» — ключевую ставку ЦБ надо снижать как минимум вдвое! Также необходимо умерить аппетиты естественных монополистов, которые ломят безумные деньги за подключения к сетям — это изначально делает невыгодным любое расширение производства. Самое главное — необходимо стимулировать внутренний спрос путем повышения зарплат и пенсий. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей! Только тогда люди смогут начать покупать товары не только первой необходимости, но и мебель», — заключил Миронов.

СМИ до этого сообщили, что в правительстве обсуждают возможность введения заградительных пошлин на мебель из недружественных стран на фоне сокращения производства мебели в России.

Ранее депутат Миронов предложил снизить НДС обратно до 20%.

 
