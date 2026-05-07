В Новосибирской области иностранец пытался незаконно вывезти более $37 тысяч

Иностранец пытался незаконно вывезти $37,4 тыс. (более 2,8 млн рублей) наличными из Новосибирской области за границу. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

В заявлении отмечается, что 33-летний мужчина собирался вылететь из аэропорта Толмачево в узбекистанский город Андижан. При этом для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор», тем самым дав понять, что не имеет при себе подлежащих декларированию товаров.

«Однако с помощью рентген-техники инспекторы выявили в двух его сумках 2,8 млн рублей наличными. В эквиваленте сумма составила $37,4 тыс.», — говорится в публикации.

На этом фоне в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф в размере, в 10–15 раз превышающем сумму незаконно перемещаемых денежных средств.

В сообщении подчеркивается, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные деньги, превышающие эквивалент в $10 тыс. (около 752 тыс. рублей). Такой порог установлен для средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее в Иркутске таможенники пресекли попытку незаконного ввоза украшений на 6,3 млн рублей.