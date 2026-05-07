Видео: машины с людьми разбились в ДТП и парализовали федеральную трассу

Авария парализовала трассу Адлер – Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Авария случилась перед съездом на дублер Курортного проспекта, где сейчас ремонтируют дорогу. По словам очевидцев, столкнулись сразу несколько машин, после удара авто раскидало по разным полосам», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили: у машин смяты кузова, разбиты бамперы, капоты и стекла. На место аварии прибыли медики, которые оказывают первую помощь пострадавшим в ДТП. На записи также заметно, что сейчас движение затруднено: автомобили едут медленно и собираются в пробку.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

