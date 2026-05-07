В Госдуме заявили, что Россию устроит «физическое устранение» властей Украины

Евгений Одиноков/РИА Новости

Россию устроит безоговорочная капитуляция или «физическое устранение» действующей на Украине власти. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя срыв Киевом объявленного им же перемирия и удары по России.

Он заявил, что Украина объявила о прекращении огня и «в тот же миг» нанесла удар по Джанкою. Спустя сутки ВСУ ударили и по другим регионам России, заметил депутат. Политик выразил уверенность, что «клоун» Владимир Зеленский «был в восторге» от своей задумки. Это многое говорит о президенте Украины, отметил депутат.

«Поэтому и договариваться с Украиной ни о чем нельзя, любые соглашения, как показывает практика, немедленно будут разорваны. Россию устроит только безоговорочная капитуляция украинских властей или, что было бы еще лучше, их физическое устранение. Бешеных собак пристреливают», — заявил Журавлев.

4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой. После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины» в ночь с 5 на 6 мая.

Однако вскоре после этого, 6 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что город Джанкой подвергся атаке украинских беспилотников. Пятерых человек спасти не удалось.

Ранее журналист рассказал, как Украина «наплевала» на объявленное Россией перемирие.

 
