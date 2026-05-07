В Домодедово сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация сообщила об отмене ограничений в московском аэропорту Домодедово

Московский аэропорт Домодедово возобновил обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что ограничительные меры принимались с целью обеспечения безопасности полетов.

Режим работы Домодедово был изменен утром 7 мая. Информация о введении в аэропорту ограничений на прием и отправку самолетов поступила в 8:06 мск.

До этого обслуживание рейсов приостановили еще 14 российских аэропортов. Среди них — столичные воздушные гавани Шереметьево и Внуково, а также аэропорты в Калуге, Сочи, Тамбове, Пскове, Иваново, Саратове, Ярославле, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Пскове и Геленджике. Кроме того, аэропорт в Нижнем Новгороде отправлял и принимал воздушные суда по согласованию с профильными органами.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, включая атаки беспилотников. По данным министерства обороны РФ, в течение ночи над территорией страны сбили 347 украинских дронов самолетного типа.

Ранее следовавший в Москву самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за угрозы атаки беспилотников.