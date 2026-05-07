Россиянам рассказали, как найти своих дедов и прадедов по архивам и базам данных

О том, с чего начать поиск дедов и прадедов, какие источники информации существуют и как не упустить важные детали, «Газете.Ru» рассказал Артем Копылов, ведущий исследователь АНО «Семейная Традиция».

По словам эксперта, поиск предков — это кропотливый труд, который позволяет узнать историю своей семьи и сохранить ее для будущих поколений. Процесс долгий, нужно набраться терпения, но оно того стоит.

В первую очередь нужно пообщаться со своими родственниками — как ближайшими, так и дальними. Родители, бабушки, прадедушки могут помочь с исходной информацией. Также в этом могут помочь друзья семьи, соседи и те, кто непосредственно взаимодействовал с представителями семьи в разные периоды.

«Расспросите у них имена и фамилии других родственников, начните составлять план по результатам опроса «по горизонтали» одного поколения», — советует Копылов.

Далее эксперт рекомендует разобрать архивные документы: фотографии, письма, свидетельства о рождении и браке, трудовые книжки, военные билеты, удостоверения, дипломы, фрагменты публикаций из газет и журналов. По возможности их стоит отсканировать и начать создавать семейный цифровой архив.

«Постарайтесь сделать первичную схему вашего будущего генеалогического древа: укажите фамилию, имя, отчество, даты жизни, места рождения. Так станут заметны пробелы в истории семьи и можно определить направления дальнейших поисков», — объясняет исследователь.

Если родственник участвовал в боевых действиях ХХ века, фактические сведения о нем можно найти в интернете с помощью обычной поисковой системы. Иногда попадаются даже электронные копии отсканированных архивных документов.

«Если ваш предок был репрессирован в советское время, то данные по нему можно обнаружить на соответствующих сайтах — их в открытом доступе несколько, с разным функционалом», — отмечает Копылов.

Если набрать запрос «поиск по архивам», первым выпадает сайт с автоматической расшифровкой документов, в этом помогает искусственный интеллект. Нейросети распознают архивные документы от середины XVIII до начала ХХ века. Сейчас поиск работает по метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям — трем главным и наиболее полезным источникам информации о людях, родившихся в России до революции 1917 года.

«При этом не стоит забывать, что отсутствие информации еще не гарантирует, что данных о ваших предках нет. Изучайте документы самостоятельно, используя расшифровку как вспомогательный инструмент. Слова в расшифровке или самом документе могут иметь описки или опечатки», — предупреждает эксперт.

По словам Копылова, запросы в ЗАГСы или МФЦ во многих случаях — незаменимый этап поиска. Документы старше 100 лет (75 лет для актов о смерти) передаются в государственные архивы. За более свежими данными нужно обращаться в органы ЗАГС (или МФЦ) по месту составления акта. Запросы можно отправлять письменно, услуга платная.

Когда весь интернет отработан, стоит обратиться к архивам. Для этого надо определить, в каком именно архиве могут храниться нужные документы.

«Хочу обратить внимание, что оригиналы не выдают», — подчеркивает исследователь.

Многие архивы (федеральные и региональные) стали выкладывать на своих сайтах описи фондов и даже оцифрованные документы. Осенью прошлого года начала работать Государственная информационная система удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД), которая активно пополняется материалами из федеральных архивов.

Копылов рекомендует изучить документы в виртуальных читальных залах архивных учреждений:

— региональные архивы хранят метрические книги церквей и документы ЗАГСа за последние 100 лет по своей территории, ревизские сказки, переписи населения, исповедные росписи;

— федеральные архивы (РГАДА, ГА РФ в Москве и РГИА в Санкт-Петербурге) хранят документы по дворянским родам, чиновникам, крупным купцам, общественным деятелям;

— военные архивы (ЦА МО РФ, РГВИА, РГВА) будут полезны при поиске информации о военной службе предка в более ранние периоды (Первая мировая, Гражданская война) и детализации данных по Великой Отечественной войне.

«Если ваш предок работал в большой компании, то можно обратиться в архив отдела кадров. Обычно такую информацию дают бесплатно, если нет секретных данных», — добавляет эксперт.

Некоторые данные можно найти в крупных библиотеках, например, в Российской национальной библиотеке. Там хранят адресные и памятные книги, сборники к юбилеям организаций, дневники и переписки.

Ранее выяснилось, что жители России в среднем могут назвать не более четырех поколений своих родственников.