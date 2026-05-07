Россияне ринулись за ипотекой на покупку вторичных квартир

Количество заявок россиян на ипотеку в апреле выросло на 5,84% по сравнению с мартом. В годовом выражении рост составил 16,27%. Главным драйвером стал сегмент готового жилья. В апреле россияне оформили на 74,2% больше заявок на ипотеку для покупки такой недвижимости, чем за тот же месяц 2025 года, сообщили «Газете.Ru» аналитики TYMY.

По данным аналитиков, рост на вторичном рынке продолжается с начала года: в марте показатель увеличился на 75,56% год к году, в феврале — на 40,98%, в январе — на 42,92%. В сегменте новостроек ситуация остается слабее — в апреле 2026 года число заявок на ипотеку для покупки строящегося жилья оказалось на 11,38% ниже, чем годом ранее, а по сравнению с мартом рынок показал рост на 10,37%.

По словам руководителя Tymy.Realty Александра Перевозникова, похожую динамику видно не только по ипотечным заявкам, но и по сделкам с новостройками.

«Те же 10% роста мы видим не только в объеме заявок на ипотеку, но и в количестве сделок с новостройками, согласно предварительным данным по продажам в апреле. Спрос на готовое жилье поддержали снижение ключевой ставки и улучшение условий по ипотеке у банков. Но в случае с новостройками говорить о полноценном росте пока рано. Речь идет лишь о восстановлении спроса после стремительного падения продаж в начале года. Однако динамика при этом неплохая, и она показывает, что рынок активно адаптируется под новые условия: банки и застройщики запускают новые программы, стимулируют спрос при помощи маркетинговых инструментов, отделы продаж и риелторы тестируют новые инструменты привлечения», — сказал Перевозников.

Он добавил, что работать с покупателями сейчас стало сложнее, но сам рынок не остановился.

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку сейчас.

 
