В Тулуне участник массового ДТП общался с полицейскими на выдуманном языке

Участник массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Тулуне пытался притвориться иностранным гражданином, чтобы избежать ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, авария с участием четырех автомобилей произошла днем 6 мая на улице Ленина. Предварительно, 70-летний водитель машины ВАЗ-21063 хотел повернуть налево и не уступил дорогу иномарке Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний мужчина. В результате транспортные средства столкнулись между собой, а затем протаранили еще два припаркованных рядом автомобиля.

В заявлении подчеркивается, что в результате ДТП пострадали два человека.

«Прибывшие на место <...> полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него имеются признаки опьянения. Кроме того, на задаваемые ему вопросы <...> автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам», — рассказали в МВД.

Там пояснили, что в какой-то момент мужчина не смог дальше притворяться иностранцем и перешел на русский язык. Он рассказал правоохранителям, какие спиртные напитки употребил перед тем, как сесть за руль.

В связи с произошедшим против водителя ВАЗ-21063 составили административные материалы за поворот в неположенном месте и игнорирование требования уступить дорогу. В отношении мужчины, управлявшего Toyota Camry, составили административный материал за езду в нетрезвом виде.

Ранее в Новосибирской области автомобиль влетел в магазин пельменей.