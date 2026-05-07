Деловые поездки по России стали дольше на фоне роста стоимости перелетов

Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла пяти дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «Аэроклуб».

Среди востребованных у бизнес-туристов направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске (+56%, до семи дней), Новосибирске (+30%, до восьми дней) и Уфе (+26%, до восьми дней). На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки.

«Личное присутствие остается важным инструментом для бизнеса, особенно в регионах с промышленной, сырьевой и логистической специализацией. Но стоимость такого присутствия выросла, поэтому компании стали тщательнее выбирать, какие задачи требуют командировки, а какие можно решить удаленно. Рост средней продолжительности поездок при одновременном снижении спроса на бизнес-класс показывает, что компании оптимизируют бюджеты и повышают эффективность процессов», – отмечает Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Средняя стоимость билета в одну сторону в экономклассе в I квартале 2026 года выросла на 11% год к году, до 15 600 руб., в бизнес-классе – на 13%, до 80 500 руб. Среди крупнейших направлений самый заметный рост в экономклассе зафиксирован на рейсах в Екатеринбург (+21%, до 15 200 руб.), Уфу (+19%, до 15 300 руб.) и Новосибирск (+18%, до 17 500 руб.). В бизнес-классе сильнее всего подорожали перелеты в Екатеринбург (+43%, до 77 тыс. руб.), Иркутск (+23%, до 99 тыс. руб.) и Новосибирск (+23%, до 74 тыс. руб.).

На фоне роста цен доля бизнес-класса от общего числа авиабилетов бизнес-туристов по России снизилась с 4% до 3%, а спрос на билеты в повышенный класс комфорта сократился на 22%. Наиболее выраженная оптимизация перелетов бизнес-классом зафиксирована в нефтегазовом секторе и энергетике, где спрос на эту категорию авиабилетов снизился на 30%, автопроме и машиностроении (-29%), а также FMCG (-19%).

Чаще всего в командировки по России отправлялись сотрудники ритейл-компаний: на них пришлось 17% всех авиабилетов бизнес-туристов (16% в I квартале 2025 года). На втором месте – нефтегазовая отрасль и энергетика с долей 13% (18% годом ранее), на третьем – добывающая промышленность, увеличившая свою долю до 12% (10% в 2025). Наиболее заметно деловую активность нарастили IT- и телеком-компании: число командировок сотрудников этой индустрии по России выросло на 24% год к году; в FMCG-секторе число перелетов по России увеличилось на 9%, в агропромышленном секторе – на 8%.

Москва сохранила первое место по спросу на авиабилеты у бизнес-туристов по России: на столицу пришлось 26% перелетов деловых путешественников (25% в 2025), при этом спрос снизился на 13%. Санкт-Петербург занял второе место с долей 9%, как и годом ранее, тем не менее, объемы по направлению сократились на 16%. Иркутск поднялся на третью позицию: его доля выросла до 5% (4% в 2025), а спрос увеличился на 10%. Также в топ-10 самых востребованных городов у деловых путешественников вошли Екатеринбург (доля 4%, -7% к 2025), Красноярск (4%, -10%), Новосибирск (4%, +1%), Казань (3%, -20%) и Уфа (3%, +6%). После возобновления работы аэропорта Краснодар сразу вошел в десятку самых востребованных направлений: на него пришлось 3% внутренних перелетов бизнес-туристов. Таким образом он обошел Сочи, где спрос сократился на 66%, а доля снизилась до 2% (6% в 2025), что указывает на перераспределение части делового трафика внутри Краснодарского края.

Дополнительным индикатором волатильности авиасообщения стал рост доли возвратов: в I квартале 2026 года она увеличилась с 8% до 11%, что может быть связано как с изменениями командировочных планов, так и с временными ограничениями работы аэропортов, переносами и корректировками рейсов.

