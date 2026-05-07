Стало известно, чей гнев заставил Трампа приостановить миссию в Ормузском проливе

NBC: Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» из-за гнева Саудовской Аравии
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе из-за гневной реакции Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии «Проект Свобода» в соцсетях, что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

В ответ власти страны сообщили США, что не позволят американским военным использовать авиабазу «Принц Султан», расположенную к юго-востоку от Эр-Рияда, и воздушное пространство Саудовской Аравии для проведения этой миссии.

По словам источников, последовавший за этим запретом телефонный разговор Трампа и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана не помог разрешить возникший спор. Это вынудило Вашингтон приостановить миссию «Проект Свобода» до восстановления доступа военных США к воздушному пространству страны.

6 мая Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Он отметил, что США получили соответствующий запрос со стороны «Пакистана и других стран». Американский лидер добавил, что блокада пролива пока остается в полной силе.

Ранее Китай призвал к всеобъемлющему прекращению огня на Ближнем Востоке.

 
