«Этот парень пьяный что ли?» Чимаев ответил Макгрегору на слова про титул UFC

Хамзат Чимаев: Макгрегор потерял свой пояс десять лет назад

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев ответил бывшему чемпиону лиги ирландцу Конору Макгрегору на слова о предстоящем титульном бое россиянина против американца Шона Стрикленда, передает MMA Fighting.

«Его пояс? Он потерял свой пояс десять лет назад. Этот парень пьяный что ли? Он пьет виски все время. Возвращайся к нормальной жизни, работай и давай драться», — сказал Чимаев.

Ранее Макгрегор заявил, что в титульном бою Чимаева на кону будет стоять именно пояс ирландского бойца.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Чимаев заявил, что Макгрегор вдохновил его перейти в MMA.