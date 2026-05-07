Врач раскрыл, о каких болезнях может говорить шум в ушах

Регулярный шум в ушах может быть причиной тревожного или депрессивного состояния, когда мозг перестает фильтровать внутренний шум слухового нерва. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Систематический шум, звон или гул в ушах — это симптом, который в медицине называется тиннитус. Самый распространенный вариант — это субъективный тиннитус, который слышит только пациент. Он возникает из-за того, что нарушается нормальная работа слухового нерва или участка мозга, отвечающего за обработку звуков. Часто причина – тревожные и депрессивные состояния. При тревоге и депрессии снижается уровень ГАМК — главного тормозного нейромедиатора, повышается возбудимость нейронов в слуховой коре, и мозг перестает фильтровать звуки, которые ранее отсекал, в том числе внутренний шум слухового нерва. Часто возникает порочный круг — шум вызывает тревогу, тревога увеличивает шум и так далее. Если стресс сопровождается подъемом давления — шум может быть пульсирующим, ритмичным», — сказал он.

Умнов добавил, что шум может также говорить о наличии серной пробки — проблема решится промыванием уха. Кроме того, это может быть симптомом болезни Меньера с риском потери слуха или опухоли.

«Шум в ушах может быть вызван возрастным снижением слуха, особенно у людей старше 60-65 лет. Обычно это двусторонний высокочастотный шум — звон, писки, «сверчки», признак деградации слухового нерва. По некоторым данным, — остеохондрозом шейного отдела, обычно у людей после 40, с сидячей работой. Этот шум непостоянный, может сопровождаться головной болью в области затылка, головокружением, хрустом в шее, «мушками» перед глазами. Шум в одном ухе (особенно вместе с острой болью) может свидетельствовать о среднем отите, шум наряду с заложенностью и снижением слуха — о евстахиите. Если звон в ухе сопровождается головокружением, это может быть симптомом болезни Меньера, которая приводит к сильной потере слуха.

В редких случаях шум в одном ухе при снижении слуха может свидетельствовать о доброкачественной опухоли — невриноме, которая сдавливает слуховой нерв», — уточнил врач.

По словам специалиста, объективный шум в ушах, который может с помощью инструмента услышать врач, встречается реже и может быть вызван спазмом мышц и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Он может быть вызван спазмом мышц среднего уха, проблемами с челюстным суставом. Пульсирующий шум — с сердечно-сосудистыми заболеваниями: пороками сердца, патологиями клапанов, аневризмой или сужением, другими патологиями артерий или вен. Шум в ушах может существенно снижать качество жизни, мешать засыпать, вызывать раздражительность. А главное, это сигнал, что в организме не все в порядке. Если он возник внезапно без видимой причины, сопровождается внезапной потерей слуха, сильным головокружением, шаткостью походки и другими неврологическими симптомами, имеет пульсирующий характер, не откладывая, обращайтесь к врачу», — заключил он.

