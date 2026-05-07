Россиянам назвали безопасную сумму наличных для хранения дома

Россиянам стоит держать дома небольшой запас наличных на случай перебоев с интернетом, банкоматами или платежными сервисами — не более 10% накоплений. Об этом «Газете.Ru» рассказала международный финансовый советник, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По данным ЦБ, в марте россияне увеличили объем наличных на 300 млрд рублей, до 19,5 трлн рублей. При этом каждый седьмой россиянин хранит деньги дома. Одной из причин такого поведения могли стать перебои в работе мобильного интернета: граждане и бизнес начали создавать запас наличных для текущих расчетов.

Ермилова считает, что в нынешних условиях хранить часть средств в наличной форме может быть разумно. Это помогает не остаться без денег для срочных покупок, если временно не работают карты, онлайн-платежи, банкоматы или цифровые сервисы.

«Кратковременные перебои с мобильным интернетом или цифровыми сервисами — достаточно веский повод держать дома небольшой запас наличных, например на одну-две недели расходов. Это позволяет не зависеть от работы карт и онлайн-платежей в экстренных ситуациях. При этом превращать временные технические сбои в постоянный повод хранить дома крупные суммы не стоит. Сейчас серьезных проблем с выдачей наличных и переводами не наблюдается, а крупные суммы дома создают больше рисков, чем пользы. Оптимальный объем наличных — не более 5–10% от всех накоплений», — отметила Ермилова.

По ее словам, эти деньги должны закрывать только базовые расходы на случай форс-мажора. Остальную часть сбережений разумнее держать в банковских вкладах, облигациях, инвестиционных фондах или других инструментах, которые могут приносить доход и частично защищать деньги от инфляции, считает экономист.

Она пояснила, что главный минус хранения денег «под матрасом» — постепенное обесценивание: наличные не приносят процентов, не растут в стоимости и со временем теряют покупательную способность. Кроме того, деньги дома можно потерять из-за кражи, пожара, затопления или простой порчи, предупредила Ермилова. В отличие от банковских вкладов, такие средства не застрахованы государством, добавила эксперт.

По ее словам, рост наличных накоплений можно объяснить и тревожностью населения, и рациональной реакцией на новые бытовые риски.

«Небольшой запас денег дома — это нормальная финансовая осторожность. Но если человек хранит дома почти все сбережения, это уже похоже не на защиту, а на неэффективное управление личными финансами», — заключила Ермилова.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне вернулись к наличным из-за отключений интернета.