Эксперты выяснили, на какую работу чаще всего берут без опыта

ИТ-компании и ритейл чаще всего принимают на работу выпускников университетов без опыта работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Наиболее лояльны к выпускникам вузов ИТ-компании, торговые организации и банки (73%, 72% и 71% соответственно). Чаще всего молодых специалистов принимают на позиции инженерно-технических сотрудников и менеджеров по продажам.

Отмечается, что шесть из 10 компаний полностью или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников.

В исследовании приняли участие представители 1 000 работодателей из всех округов страны в период с 7 по 13 сентября.

Ранее россияне назвали сферы, куда проще всего устроиться работать. Как выяснилось, легче всего найти работу в спортивных клубах, салонах красоты, а также фармацевтических компаниях, гостиницах и ресторанах.

Проблемы при поиске нового рабочего места могут быть у людей, трудящихся в областях искусства и массмедиа. Также не сразу найдут оплачиваемую работу юристы, топ-менеджеры и занятые в сырьевом секторе.