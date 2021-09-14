Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей

Суд в Праге принял решение взять под стражу россиянина Александра Франчетти из опасений, что тот может покинуть Чехию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд пришел к заключению, что были соблюдены условия взятия под стражу», — заявил пресс-секретарь инстанции Адам Вениг.

12 сентября стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

Суд заключил Франчетти под стражу, россиянин направлен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей о своей дальнейшей судьбе — в частности, об экстрадиции.

Сам Франчетти назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму».