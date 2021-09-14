Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге

Россиянина Александра Франчетти, который ранее был задержан в пражском аэропорту по ордеру Украины, доставлен в городской суд Праги, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сопровождении вооруженных полицейских в масках россиянина провели в зал заседаний, где будет вынесено решение. В коридоре суда также находится его дочь Диа Франчетти, в зал суда ни ее, ни журналистов не пустили.

Во вторник, 14 сентября, истекают 48 часов после задержания россиянина. В соответствии с чешским законодательством, суд должен рассмотреть на закрытом заседании вопрос о предварительном заключении задержанного.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители направили запрос в Чехию для установления обстоятельств задержания Франчетти.

12 сентября стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что россиянин был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.