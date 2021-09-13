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Автовладельцы оценили легкость парковки во дворах в крупных городах России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В среднем на 3 балла из 5 оценили россияне свои дворы с точки зрения возможности запарковаться возле дома, говорится в исследовании, которое провела компания SuperJob в городах-миллионниках. Его результаты получила «Газета.Ru».

Выше всех средний балл у Челябинска – там средняя оценка по городу составила 3,3 балла из 5. Второе место — по 3,2 балла — поделили Новосибирск, Воронеж и Пермь. В уральском городе, правда, голоса распределились неравномерно – здесь оказалась больше всего горожан, поставивших отличную оценку парковкам во дворах, зато и по количеству крайне неудовлетворительных оценок Пермь заняла второе место в России (19% опрошенных).

Третья строчка в рейтинге досталось Красноярску и Нижнему Новгороду – здесь участники поставили своим дворам 3,1 балла из 5. Для города на Волге результат можно считать высоким – здесь социологам пожаловались на платные парковки во дворах. Красноярцы, в свою очередь, сообщили, что даже в зонах новой застройки парковочных мест крайне мало, и распланированы они неудачно. В Уфе, получившей ровно три балла, жителям не нравится низкая культура парковки водителей, а такую же оценку петербуржцы поставили из-за обилия дворов-колодцев, не предназначенных для машин в принципе. На три балла оценивают свой город и екатеринбуржцы.

Москва оказалась в одном ряду с Омском, Казанью и Волгоградом – 2.9 балла жители этих городов поставили парковкам во дворах за невозможность найти место для машины возле дома после 18.00. В Самаре и Краснодаре ситуация на одну десятую балла ниже, причем здесь автолюбители хотели бы перепланировать пространство в кварталах советской застройки, чтобы увеличить число машиномест. Замыкает рейтинг Ростов-на-Дону: ему поставили 2,7 балла. Именно этот город стал чемпионом по количеству крайне неудовлетворительных оценок – 23% опрошенных.

В целом, говорится в исследовании, ситуация с парковками во дворах в России в целом довольно средняя – на это указывает совсем небольшой разброс цифр (0.6 балла) между первым и последним местами рейтинга.

Опрос проводился с 8 августа по 9 сентября 2021 года в 16 российских городах, в нем приняли участие по тысяче респондентов из Москвы и Петербурга и по 500 человек из остальных городов. В исследовании участвовали люди старше 18 лет, паркующие автомобили во дворах жилых домов, указывает SuperJob.

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