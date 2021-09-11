Задержана мать младенца, найденного в мусоропроводе в Москве

Задержана женщина, которая оставила свою новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«9 сентября рано утром женщина родила у себя в квартире жизнеспособную девочку, после чего поместила младенца в полиэтиленовый пакет и опустила в мусоропровод между 3 и 4 этажами жилого дома на Литовском бульваре и вернулась в квартиру», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 36-летней москвичке судом предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка.

Ранее в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве нашли новорожденного младенца, которому было не более суток от роду.

Жизнеустройство ребенка было поставлено прокурорами на контроль.