На Западе спрогнозировали решение нового премьера Венгрии по Украине

Guardian: Венгрия под руководством Мадьяра поддержит Украину
Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия под руководством нового премьер-министра Петера Мадьяра поддержит Украину и предоставление для нее кредита на €90 млрд. Об этом написал эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман в колонке для газеты Guardian.

Рахман отметил, что Венгрия вскоре снимет вето с заблокированного кредита для Украины и будет соглашаться с ЕС по «большинству вопросов».

«Мадьяр отменит вето Орбана на оказание помощи Украине и согласится проложить путь для выдачи Украине €90 млрд. Он был крайне осторожен на этих предвыборных выборах, но теперь, когда нет необходимости пытаться угодить избирателей партии «Фидес», Венгрия постепенно войдет в европейский мейнстрим по большинству вопросов», — написал он.

12 апреля в Венгрии на парламентских выборах победила оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. Орбан признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой и подчеркнул, что Киев готов сотрудничать с Венгрией. Издание Politico написало, что для Зеленского победа Мадьяра имеет «горьковатый вкус», так как политик выступает против отправки венгерского оружия и денег Киеву, а также не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС.

В конце февраля Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд из-за блокировки Киевом транзита нефти по трубопроводу Дружба.

Ранее поражение Орбана назвали «поворотным моментом» для Европы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!