Кабмин уточнил условия выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера

Правительство России назвало условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости», — уточняет пресс-служба.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что жители региона, а также приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста (с 65 лет — для мужчин, с 60 лет — для женщин).

При этом периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялись рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель не прекращал уплату страховых взносов.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко по итогам онлайн-совещания «Развитие здравоохранения в условиях Крайнего Севера и Арктики» заявил, что решение проблем медицины Крайнего Севера и Арктики отразят в программе «Единой России».