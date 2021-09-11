Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11

Кен Маккалум, возглавляющий службу безопасности Великобритании MI5, заявил в эфире радиоcтанции «Би Би Си Радио 4», что Соединенному Королевству после захвата власти в Афганистане движением «Талибан (организация запрещена в России)» угрожают атаки, аналогичные террористическим актам, с которыми столкнулись США 11 сентября 2001 года.

«Большая проблема, исходящая из Афганистана, наряду с непосредственным вдохновляющим эффектом (для террористов — прим. ред), — это риск того, что террористы воссоздадут и снова поставят нас перед более развитыми, изощренными методами. Сложные операции, подобные тем, с которыми мы столкнулись 11 сентября [2001 года] и в последующие годы», — сказал Маккалум.

Он напомнил о сорванном в 2006 году плане террористов подорвать семь самолетов, вылетающих из лондонского аэропорта Хитроу, и отметил, что столь масштабные теракты стали редкостью благодаря 20-летней борьбе с терроризмом в Афганистане.

Сотрудники MI5 сосредоточатся на предотвращении таких угроз, резюмировал Маккалум.

Ранее в Кремле заявили, что никто не выиграл от победы талибов* из-за угрозы терроризма