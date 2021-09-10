Под Благовещенском нашли свалку с красной икрой

В пригороде Благовещенска обнаружили более сотни контейнеров с красной икрой, сообщает прокуратура Амурской области.

«В ходе прокурорской проверки, проведенной совместно со специалистами администрации Благовещенского района, установлено, что в пригороде Благовещенска имеется несанкционированная свалка. Недалеко от полигона твердых бытовых отходов обнаружено более 100 емкостей различного объема наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых (красная икра)», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что тары с красной икрой не маркированы.

Результаты проверки прокуратура направила в полицию, которая будет устанавливать собственника контейнеров.

Ранее сообщалось, что в Иркутске обнаружена свалка человеческих останков.