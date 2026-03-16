Найден способ запустить потерю жира без угнетения аппетита

Повышение выработки белка ACOX2 в организме стимулирует трансформацию обычного белого жира в бурый, который используется для сжигания калорий. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Бурый (коричневый) жир расходует калории, сжигая их для выработки тепла. В отличие от белого жира, который запасает энергию, бурый жир отвечает не на запасание, а на быструю трату ресурсов.

Ранее считалось, что выработка тепла в буром жире почти полностью зависит от особого белка UCP1, который работает в митохондриях — энергетических центрах клетки. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что даже при отсутствии этого белка бурый жир у мышей продолжал выделять тепло.

Дальнейший анализ показал, что в этом участвуют пероксисомы — клеточные структуры, отвечающие за переработку жирных кислот. При воздействии холода их количество в клетках бурого жира увеличивалось, а при нарушении основного механизма термогенеза их становилось еще больше.

Ключевую роль в этой системе играет белок ACOX2. Эксперименты показали, что мыши без этого белка хуже переносили холод: у них быстрее снижалась температура тела, снижалась чувствительность к инсулину и быстрее увеличивалась масса тела при жирной диете.

Напротив, у животных с более высоким уровнем ACOX2 наблюдались лучшая устойчивость к холоду, меньшая масса тела и более высокая чувствительность к инсулину при одинаковом рационе.

Авторы отмечают, что жирные кислоты, запускающие этот механизм, могут образовываться в организме, а также содержатся в молочных продуктах и грудном молоке и синтезируются некоторыми кишечными бактериями. Пока результаты получены на мышах, однако в будущем они могут лечь в основу новых стратегий борьбы с ожирением. Ученые предполагают, что стимуляция ACOX2 позволит снижать массу тела без угнетения аппетита.

