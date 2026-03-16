Видео: легковушка с людьми разбилась в жестком ДТП в Ижевске

В Ижевске на видео сняли разбитую на части легковушку после аварии

В Ижевске легковой автомобиль с людьми попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

«Серьезная авария произошла у Флагмана. Движение затруднено», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит поврежденный автомобиль: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла, крыша полностью проломлена, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели.

До этого в Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками. Водителя Chevrolet занесло на повороте, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault. Водитель Mitsubishi, который двигался следом за Chevrolet в попутном направлении, вылетел в правый кювет.

В результате произошедшего 71-летний мужчина, который в момент столкновения был в Renault, получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, четыре человека, водитель и пассажиры Chevrolet и Renault, в том числе 13-летняя девочка, пострадали.

