Десятая жена Алибасова-младшего написала на него заявление в полицию

Жена шоумена Алибасова-младшего заявила, что в браке боялась за свою жизнь

Десятая жена шоумена Бари Алибасова-младший Арина написала на него заявление в полицию. Об этом пишет kp.ru.

В заявлении, написанном в Нижнем Новгороде, Арина пожаловалась на побои, якобы нанесенные ей в январе.

«Как мне сказал участковый, в ближайшие дни должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказала девушка.

Алибасова утверждает, что судебно-медицинская экспертиза нашла признаки побоев: гематому шеи на передней боковой поверхности от удушения, ссадины в височной части, ушибленную ссадину губы и другие.

Арина добавляет, что встреч с дочерью, живущей теперь с отцом в Москве, она добивается через инспектора ПДН, а Алибасов-младший якобы не дает ей видеться с ребенком..

«Он теперь всем рассказывает, что дочка меня забыла — это неправда, она меня очень любит», — говорит женщина.

Сам Алибасов утверждает, что не наносил побоев жене.

Ранее жена Бари Алибасова-старшего обвинила невестку продюсера во лжи.