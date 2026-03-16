Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Десятая жена Алибасова-младшего написала на него заявление в полицию

Жена шоумена Алибасова-младшего заявила, что в браке боялась за свою жизнь
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Десятая жена шоумена Бари Алибасова-младший Арина написала на него заявление в полицию. Об этом пишет kp.ru.

В заявлении, написанном в Нижнем Новгороде, Арина пожаловалась на побои, якобы нанесенные ей в январе.

«Как мне сказал участковый, в ближайшие дни должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказала девушка.

Алибасова утверждает, что судебно-медицинская экспертиза нашла признаки побоев: гематому шеи на передней боковой поверхности от удушения, ссадины в височной части, ушибленную ссадину губы и другие.

Арина добавляет, что встреч с дочерью, живущей теперь с отцом в Москве, она добивается через инспектора ПДН, а Алибасов-младший якобы не дает ей видеться с ребенком..

«Он теперь всем рассказывает, что дочка меня забыла — это неправда, она меня очень любит», — говорит женщина.

Сам Алибасов утверждает, что не наносил побоев жене.

Ранее жена Бари Алибасова-старшего обвинила невестку продюсера во лжи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
