В Иране подтвердили прохождение судов нескольких государств через Ормузский пролив

Суда ряда стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщили в МИД страны, сообщает CNN.

«Страны в борьбе с Исламской Республикой Иран провели свой суд через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран», — сказал глава ведомства Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

Министр иностранных дел также отметил, что Иран «имеет принять меры по обеспечению национальной безопасности и предотвращению злоупотреблений со стороны агрессоров и их союзников на этом водном пути».

Иран в связи с началом США и Израилем военной операции против него объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, в том числе коммерческих кораблей и нефтяных танкеров. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, часть судов подверглась ракетным ударам.

