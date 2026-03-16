ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ

ТАСС: ВС РФ нанесли удар по полигону ВСУ с наемниками из Колумбии

Российские войска нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с наемниками из Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленного колумбийского наемника Хосэ Луиса Почеко Наварры.

По информации агентства, видео с кадрами первых минут после удара российских войск по полигону было обнаружено на телефоне Наварры.

На кадрах раненому новобранцу из рядов наемников оказывают первую помощь, слышна иностранная речь, в том числе испанская.

Наварра рассказал, что видео ему прислал колумбийский наемник, проходивший обучение на этом полигоне. По его словам, пострадавшие были среди новобранцев, в том числе иностранцев, и инструкторов.

14 марта ВС РФ ударили по пунктам дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Также российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS американского производства. Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.