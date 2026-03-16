Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с наемниками из Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленного колумбийского наемника Хосэ Луиса Почеко Наварры.

По информации агентства, видео с кадрами первых минут после удара российских войск по полигону было обнаружено на телефоне Наварры.

На кадрах раненому новобранцу из рядов наемников оказывают первую помощь, слышна иностранная речь, в том числе испанская.

Наварра рассказал, что видео ему прислал колумбийский наемник, проходивший обучение на этом полигоне. По его словам, пострадавшие были среди новобранцев, в том числе иностранцев, и инструкторов.

14 марта ВС РФ ударили по пунктам дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Также российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS американского производства. Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!