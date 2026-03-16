«Такие времена»: в российском бигтехе прогнозируют волну увольнений

IT-специалист Геллер: бигтех в РФ начнет увольнения с маркетологов и дизайнеров
Многие российские IT-компании в последнее время начали активно оптимизировать ресурсы, в том числе начали сокращать сотрудников и инвестиции. С развитием искусственного интеллекта это почти не связано – в большей степени этого требует сложившаяся ситуация в бигтехе, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

«Времена сейчас не самые простые. Бигтех, как и многие другие отрасли, сжимается, пытается оптимизироваться. У всех свой подход к тому, как уменьшить «человеческий вес». Обычно первыми начинают увольнять дизайнеров и маркетологов, но бывает, что и программистов убирают», — заявил эксперт.

С ИИ он связал это на 1%, подчеркнув, что в большей степени на ситуацию влияют обстоятельства в отрасли, вынуждающие крупные компании сокращать инвестиции. Прогнозы о восстановлении найма и инвестиций пока делать рано, но, вероятно, вскоре это произойдет, заключил специалист.

До этого Артем Геллер отмечал, что в сфере IT на российском рынке сегодня очень много резюме, поток соискателей превышает предложения работодателей, а до собеседования доходят единицы. По его словам, это связано с многочисленными онлайн-школами и программами, которые выпускают огромное количество начинающих айтишников, обещая им трудоустройство и большие гонорары.

Ранее сообщалось, что ИИ усложнил поиск работы для российских айтишников.

 
