Охлобыстин о роли друзей в жизни человека: «Меняемся под влиянием»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что люди могут меняться под влиянием окружающих и жизненных обстоятельств. Его слова передал «Пятый канал».

По мнению Охлобыстина, на личность человека оказывают влияние не только его личные внутренние переживания, но и внешние факторы, в числе которых и окружение.

«У меня и друзья были, которые меня очень изменили, мы вообще меняемся под влиянием людей», — отметил актер.

Артист подчеркнул, что человек может измениться и в результате различных обстоятельств, однако, как правило, перемены связаны с окружающими людьми.

В ноябре 2025 года Иван Охлобыстин признался, что считает себя плохим режиссером. По словам актера, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. Однако артист не исключил, что способен снять хороший фильм, если будет стараться.

