Экс-глава Свердловской области нашел работу через год после ухода в отставку

Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал гендиректором московской консалтинговой фирмы «Прогресс», передает ТАСС со ссылкой на базу ЕГРЮЛ.

По данным агентства, компания, которую возглавил бывший губернатор, зарегистрировали 13 марта 2026 года на Воронцовской улице в Таганском округе Москвы. Ее уставной капитал составил 1 млн рублей. На том же адресе числятся еще более 100 организаций, включая клининг-центр и «ночлежный дом».

Профиль деятельности позволяет «Прогрессу» давать консультации в области налогов и права, коммерции и управления, а также предоставлять различные бизнес-услуги — например, перевод с иностранных языков.

На сайте самой компании указано, что она готова сотрудничать с банками, страховщиками, инвесторами, операторами лизинга, фондами и «участниками рынка капитала», помогая им адаптироваться к переменам на рынке, внедрять инновации и стремиться к устойчивому росту.

ЕАН отмечает, что «Прогресс» был зарегистрирован за три дня до юбилея Куйвашева, которому 16 марта исполнилось 55 лет, и на этом основании называет фирму его «подарком себе на день рождения».

Екатеринбургский портал Е1.ru напоминает, что год назад после ухода Куйвашева в отставку с поста главы региона политологи прочили ему кресло федерального министра или высокопоставленную должность в одной из госкорпораций.

Куйвашев руководил Свердловской областью с 2012 по 2025 годы, его преемником стал бывший председатель регионального правительства Денис Паслер. В апреле 2025 года СМИ сообщали, что в отношении экс-губернатора проводятся следственные действия по уголовному делу о коррупции.

Ранее Куйвашева раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев.