Семьи погибших при взрыве газа в доме Ногинска получат по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщается в его Telegram-канале.

«Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей - в зависимости от степени их тяжести», — говорится в сообщении.

Помимо этого, жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.

Отмечается, что жителей обеспечили всем необходимым: питанием и теплыми вещами.

«Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха «Боровое» или в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют», — сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным Следственного комитета, погибли два человека, их тела были извлечены из-под завалов. Пострадали еще 15 человек, двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел 8 сентября в подмосковном Ногинске, в результате произошло обрушение нескольких квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще пять квартир были повреждены. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг.

Сообщалось, что причиной инцидента, предположительно, стал включенный газ для обогрева квартиры в доме. Отопление в девятиэтажке еще не включали, в связи с чем жильцы дома пользовались газовой плитой. В скором времени огонь в плите погас. Затем газ наполнил помещение. Взрыв прогремел утром 8 сентября, когда люди включили свет.