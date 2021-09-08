В России предложили ввести новую льготу для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец написала письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева, в котором попросила освободить многодетные семьи от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Об этом сообщает RT.

Она напомнила, что в ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ указано, что от платы за проезд наряду, например, со специальными транспортными средствами, транспортом общего пользования освобождаются и иные категории пользователей, которые определяются собственниками платных автомобильных дорог или публичным партнером.

Также в ч. 2 и 4 ст. 41 этого же закона говорится, что собственник (владелец) платной автомобильной дороги, автомобильной дороги, содержащей платные участки, имеет право устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которые могут проезжать по этим дорогам по льготному проезду или бесплатно.

Так, Савельева при упоминании льгот для многодетных семей предложила внести изменения в ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ.

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