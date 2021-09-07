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Японский кот набрал более 600 млн просмотров на Youtube и попал в Книгу рекордов Гиннеса

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@catmotimaru/Twitter

Кот из Японии по кличке Мотимару, которому посвящен Youtube-канал Motimaru's Diary с 1,4 млн подписчиков, стал самым просматриваемым представителем своего вида на видеохостинге и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Видео с сидящим около сертификата Мотимару опубликовано на его канале.

Составители книги рекордов рассказали, что отправили подтверждающий достижение сертификат 12 августа 2021 года. На тот момент видео Мотимару насчитывали 619 586 260 просмотров, меньше чем за месяц их посмотрели еще более 65 млн раз.

Канал, рассказывающий о жизни Мотимару и его хозяина, был сознан 30 ноября 2019 года.

Ранее в США стал популярным кот который на свадьбе подносил кольца молодоженам.

Фотографии питомца стали вирусными в Twitter. На снимке кот, одетый в костюм с бабочкой, сидит в специальной коляске-переноске, украшенной цветами.

Пользователи Twitter отметили важный вид кота: по их словам, он выглядит как главное действующее лицо церемонии и понимает это.

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