В Чехии мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в войне в Донбассе

В Чехии мужчину заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях в Донбассе, он признан виновным по статье «терроризм». Об этом сообщает издание Idnes.

Отмечается, что гражданин Чехии Иржи Урбанек воевал на стороне самопровозглашенных республик. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, адвокат также не разговаривал с ним.

Согласно информации суда, гражданин Чехии уехал в Донбасс в 2015 году, намереваясь выступить на стороне противников Киева и участвовал в их операциях до конца января 2018 года. В социальных сетях Урбанек заявлял, что участвовал в боевых действиях против украинской армии.

Как сообщает издание, адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного заключения, он также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в вооруженных столкновениях и предложил смягчить наказание.

Судья Гана Крестинова заявила, что предоставленные доказательства вполне убедительны, а Урбанек вовсе не отрицал свою причастность к боевым действиям в Донбассе.