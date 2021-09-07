В Подмосковье девушка чуть не погибла в неисправном лифте

Девушка получила травму головы в результате инцидента в лифте в жилом комплексе в подмосковном Красногорске. По ее словам, лифт не остановился на нужном этаже, а с большой скоростью начал набирать высоту, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в ЖК «Арт» на Авангардной улице. Пострадавшая отметила, что в лифте ощущался сильный запах гари. Лифт не сделал остановку на нужном этаже, а начал стремительно подниматься вверх, остановившись лишь на 43-м этаже. Потерпевшая сообщила, что от сильного удара потеряла сознание. По данным телеканала, жительница Подмосковья была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования», — уточнили в ведомстве.

Ранее два человека пострадали после падения грузового лифта в здании склада, находящегося на юго-востоке Москвы. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за обрыва троса.