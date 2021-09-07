Талибы* задержали журналиста, освещавшего антипакистанский протест в Кабуле

Боевики радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» задержали оператора телеканала Tolo News, освещавшего антипакистанскую акцию протеста в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщается на странице канала в Twitter.

«Талибы не дали некоторым журналистам снимать сегодняшнюю акцию протеста. Они также задержали оператора Tolo News и изъяли его камеру», — говорится в сообщении.

Ранее 7 сентября жители афганской столицы вышли на акцию протеста из-за прибытия в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Протестующие стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

Позднее стало известно, что талибы начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции, в результате чего пострадало несколько человек.

До этих событий лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.

6 сентября «Талибан» запретил афганским СМИ публиковать соответствующее заявление лидера ополченцев.