Милонов предложил дарить молодоженам сертификат на отдых на российских курортах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дарить молодоженам, которым еще нет 35 лет, сертификат на отдых на отечественных курортах. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает RT.

Парламентарий указал в своем обращении, что в последние годы государство многое делает для укрепления и повышения статуса института брака. Однако, как считает законодатель, власти могли бы прибегнуть к отдельным методам, для того чтобы стимулировать именно молодых россиян вступать в брак.

Он отметил, что, например, многие молодые люди медлят с женитьбой из-за неустойчивого финансового положения: у влюбленных часто не хватает денег на свадебное путешествие, которое «стало неотъемлемой частью современного бракосочетания».

«Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодоженов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия», — сказано в тексте послания.

По мнению депутата, такая мера поддержки сподвигнет «тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению нашей страны».

Ранее сообщалось, что в России количество новых браков возросло на 40%.