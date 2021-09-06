The Telegraph: православных тыграйцев в Эфиопии стали сгонять в концентрационные лагеря

Правительственные силы в Эфиопии, контролирующие город Хумера в мятежном регионе Тыграй, стали отправлять местное гражданское население, включая женщин, стариков и детей в концентрационные лагеря. Об этом сообщили очевидцы изданию The Telegraph.

По информации издания, на фоне относительного успеха Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и Сил обороны Тыграя в захвате части провинции от правительственных войск, в тех городах региона, где до сих пор сохраняется правительственный контроль, амхарские вооруженные формирования задерживают всех лиц тыграйской национальности и сочувствующих НФОТ. Арестованных либо убивают, либо заточают в специально созданные для гражданского населения концентрационные лагеря. Для насильственного интернирования гражданских лиц, военные приспособили центры временного содержания заключенных и здания складов, где заключенные находятся в плохих условиях.

«Февен Бехре была обычной жительницей, державшей небольшой магазин в Хумера. Войска задержали ее, отвели к реке Текезе и застрелили. Перед тем, как ее убили, ей вырвали глаза и отрезали ноги. После всего этого они запретили кому-либо хоронить женщину», — сообщил изданию один из очевидцев.

Дополнительную проблему для гражданского населения составляет то, что национальность прописана в паспортах жителей, и поэтому военным легко понять, кто относится к тыграйцам.

Тыграйцы — семитский народ, населяющий северную часть Эфиопии, близкородственный самой многочисленной этнической группе — амхарцам. Большая часть тыграйцев придерживается православного вероисповедания, экклезиологически принадлежа к миафизитской Эфиопской православной церкви.

Ранее представители ООН утверждали, что миллионы жители Тыграй находятся на грани голодной смерти из-за того, что эфиопское правительство блокирует въезд машин с гуманитарной помощью. В 2019 году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, развязавший войну с НФОТ, получил Нобелевскую премию мира.