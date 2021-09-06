Эксперт оценил вероятность конца монархии в Британии после смерти Елизаветы II

Обозреватель издания DailyMail и специалист по делам королевской семьи Британии прокомментировал публичную дискуссию о том, насколько вероятна перспектива смены формы правления в Великобритании после смерти действующего монарха. Его заявление вызвало новый виток споров на эту тему. Об этом сообщает The Daily Express.

«Республиканцы уверены в том, что перспектива коронации Чарльза подогреет общественный интерес к их делу», — сообщил он в своем Twitter.

Пост комментатора был сделан в ответ на заявление политического объединения «Республика» о том, что возможная коронация принца Чарльза несет большие риски для республиканского движения в Великобритании.

«Не важно, насколько плохой принц Чарльз или насколько низкие его рейтинги сейчас. Он будет следующим главой нашего государства. И это — проблема!» — заявила организация Republic UK.

В интернете многие пользователи поддержали идею, сообщив о том, что институт королевской власти давно изжил себя и является дорогим для налогоплательщиков рудиментом с феодальных времен.

Ранее опросы центра YouGov показали, что впервые за долгое время, сторонников выбранного главы государства среди молодых британцев больше, чем сторонников монархии.